Fila in municipio per pagare la Tari

In fila per il bollettino della Tari, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti. A sollevare il caso è il segretario delle civiche di centrodestra, Fabrizio Pullè. "Crediamo siano intollerabili le scene viste ieri mattina in municipio. Frotte di cittadini giustamente allarmati perché vi è la scadenza della Tari, ma a più della metà delle famiglie i bollettini per pagare la Tari non sono stati mandati". Secondo le civiche molti avvisi non sarebbero arrivati per tempo e i cittadini si sono precipitati negli uffici preoccupati. Pullè punta il dito non sulla commissaria, bensì sul dirigente. "Un pasticcio che non può non vedere quale responsabile, il dirigente ai servizi finanziari dottor Botteghi".