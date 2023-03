Fileni: "Bonifica fatta, non c’è pericolo amianto"

A Maiolo "non esiste alcun pericolo amianto" nell’area dove sarà realizzato il nuovo allevamento di polli di Fileni. A rassicurare è la stessa azienda, dopo l’allarme lanciato dal comitato ’Per la Valmarecchia’ che si batte contro che si batte contro il polo avicolo. Spiegano da Fileni: "La ragione per cui a gennaio i cartelli di cantiere riportavano che non era stato rilevato amianto (apposti il 22 ottobre per l’avvio dei lavori, non da gennaio) corrisponde a verità, stante che già nel maggio 2016, compatibilmente con i livelli di accessibilità dei luoghi all’epoca, era stata eseguita già una prima bonifica generale dell’amianto presente".

Poi, continua Fileni, "il proseguire del cantiere ha permesso passo dopo passo (e con le condizioni di sicurezza che l’operatività dei cantieri può permettere), di accedere totalmente ai locali e constatare in alcuni casi la presenza di alcuni ulteriori elementi contenenti amianto". Elementi come "rivestimenti di alcuni brevi tratti di tubature e guarnizioni di chiusura di bruciatori", che poi "sono stati trattati tramite immediata rimozione e bonifica secondo procedure di legge sotto il diretto controllo delle autorità competenti". Aggiunge Fileni che "nel periodo invernale, in cui la vegetazione è meno fitta, è stata effettuata l’ulteriore ricognizione nel primo perimetro boscato dell’area, che ha consentito di rinvenire alcune lastre di amianto, in un caso addirittura impilate su bancale e lasciate lì da terzi, anch’esse subito bonificate e portate in discarica". Fileni ribadisce che sta procedendo "con la massima, necessaria attenzione e cautela" per rimuovere e bonificare tutto ciò che viene rinvenuto. "Ci auguriamo che chi ha mosso l’osservazione, di entità residuale ma subito risolta, possa essere soddisfatto dal fatto che Fileni si stia occupando della bonifica di un contesto che, seppur circoscritto, sarebbe potenzialmente pericoloso".