Filtro ‘artigianale’ per depurare l’acqua

Quest’anno abbiamo realizzato un filtro per la depurazione dell’acqua. Per l’esperimento sono stati utilizzati materiali semplici: due bottiglie di plastica, un bicchiere, del cotone idrofilo, del tessuto non tessuto, ghiaia, della terra e sabbia. Abbiamo creato sei strati di spessore alternando i vari materiali all’interno della bottiglia. Aggiungendo dell’acqua sporca di terra, abbiamo notato che attraversando gli strati essa risultava limpida (ma non potabile). La qualità dell’acqua è fondamentale per la salute umana.

Mattia Erbetta,

Nicola Zanotti 1 H