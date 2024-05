Final Six a Firenze. Academy presente

È un finale di stagione di grande prestigio per la Ginnastica Riccione Academy, che da oggi avrà a che fare, a Firenze, con le massime espressioni italiane della disciplina. Sono le Final Six e la società della Perla verde si è qualificata con un percorso fantastico e sorprendente al primo anno in Serie A1. Le ragazze del direttore tecnico Anton Stolyar sono arrivate alle finali scudetto dopo aver conquistato uno storico podio nella terza prova, quella disputata a Ravenna il 7 aprile scorso. "Siamo molto orgogliosi di partecipare alle Final Six di Serie A1, che è il massimo livello del campionato italiano – dice il presidente Francesco Poesio -. Comunque siamo tra le sei società e squadre più forti d’Italia, quindi sarà una grande emozione vedere le nostre ginnaste esibirsi in questa gara, che sarà di altissimo livello. Nel sorteggio siamo capitati nello stesso girone dell’amico Corrado Maria Dones, presidente della Renato Serra Cesena, ma anche dell’amico Folco Donati, presidente della Brixia, composta da tutte le ginnaste della nazionale italiana che si sono appena laureate campionesse europee a Rimini. Quindi è un grande orgoglio per le nostre ginnaste confrontarsi con loro. Sarà un bel vedere. Non vediamo l’ora, siamo carichi". Vien da pensare che le riccionesi posano affrontare l’appuntamento senza alcuna pressione. "L’obiettivo del nostro campionato era salvarci, e lo abbiamo fatto – prosegue Poesio -. Nella terza e ultima tappa, a Ravenna, Riccione è arrivata addirittura sul podio, al terzo posto, piazzamento che ci ha permesso di approdare, da matricola, a questa prestigiosa Final Six. Andiamo a Firenze con serenità e con la consapevolezza di aver fatto un grandissimo campionato. Cercheremo, come abbiamo sempre fatto, di fare una bellissima figura, di esprimere una bella ginnastica, e poi vedremo cosa succederà. Noi già siamo contenti del sesto posto, tutto quello che verrà di più sarà motivo di grandi festeggiamenti".