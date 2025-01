Finalmente parte il recupero delle ex colonie

Maxi progetto a Cesenatico, hotel di lusso e alloggi turistici, inizia la corsa all’alloggio turistico incrementando il turismo invernale che solo con proprietari di alloggi la riviera potrà finalmente vivere il mare d’inverno. Finalmente sembra sia giunta l’ora del recupero di colonie e strutture alberghiere fatiscenti in alloggi turistici, e visto che non si va ad intaccare aree verdi, chi avesse immobili da riqualificare si dia una svegliata, chi prima costruisce meglio alloggia.

F. PadellaroFacciamo attenzione ai comportamenti sospettiQual è l’accusa mossa al carabiniere che ha ucciso l’egiziano a Villa Verucchio? Eccesso di zelo? A me pare che se uno squilibrato mette in scena una strage e una persona lì presente che ne abbia facoltà possa fermarlo, lo debba fare in ogni caso. Il fatto che il ragazzo sia stato ucciso è una disgrazia ma il carabiniere poteva essere ucciso. Non ci è possibile conoscere a fondo le persone che incontriamo al bar, al mercato, sul bus. Leggi più severe per i clandestini? Certamente. Ma anche un’attenzione più alta da parte dei cittadini nei confronti di persone a noi vicine e non necessariamente straniere che manifestino comportamenti sospetti o inadeguati, potrebbe aiutare le forze dell’ordine o il sistema di sorveglianza sanitaria se non ad evitare, comunque limitare queste tragedie.

