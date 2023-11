Finanziere morto in mare. Oggi i funerali in duomo

Gli onori funebri militari saranno resi al tenente colonnello della Guardia di Finanza Roberto Russo, comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria. La messa solenne, che verrà officiata dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi e dal cappellano militare, sarà celebrata alle 14.30 di oggi nella basilica cattedrale. Rimini si stringe attorno al dolore dei colleghi e dei familiari dell’ufficiale delle Fiamme Gialle, scomparso a soli 40 anni. Il tenente colonnello Roberto Russo, originario di Acireale, si era distinto per numerose importanti indagini. In particolare è stato protagonista dell’inchiesta ‘Free Credit’ e di altre brillanti operazioni che hanno assunto rilievo nazionale. Russo è deceduto sabato scorso attorno alle 21 all’ospedale Infermi, dove era stato trasportato d’urgenza e privo di sensi nel primo pomeriggio, dopo un incidente durante una sessione di kitesurf. Intorno alle 13 era stato notato riverso in acqua in stato di incoscienza all’altezza del bagno 60. Un punto di mare dove però sembra che il tenente colonnello sia stato trascinato dalla corrente, dal momento che era entrato in acqua per fare kitrsurf all’altezza dei bagni 21-29. Poi qualcosa dev’essere andato storto. Da stabilire se si sia trattato di un malore o di un incidente (benché Russo fosse uno sportivo particolarmente sportivo). Il suo corpo senza vita è stato notato da un bagnino, anch’egli surfista, e trasportato a riva, dove sono state praticate le manovre cardio respiratorie. Ieri l’autopsia, al termine della quale è arrivato il nulla osta ai funerali.

Il prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ufficiale delle Fiamme Gialle, dicendosi "addolorata per una fatalità che priva innanzitutto la famiglia di un affetto sicuramente caro e che incide decisamente anche sul versante delle istituzioni che hanno sempre potuto contare sulle qualità morali, sulle spiccate doti professionali e sulle competenze di elevato profilo". Il prefetto ha voluto inoltre condividere "l’umano ricordo di una persona che non ho mai visto accigliata o, in qualche misura, gravata da oneri che fossero mal sopportati. Il tenente colonnello Russo mancherà a tutti".