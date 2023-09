Fine dei lavori alla ’Girotondo’ La materna ora è antisismica

È terminato l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Montalbano "Girotondo". I lavori hanno interessato la sezione in muratura più datata dell’edificio, dove è avvenuta la sostituzione del tetto e con la realizzazione di interventi per la sicurezza in caso di sisma. "E’ invece in fase di ultimazione l’intervento sul nido che completa l’adeguamento sismico delle scuole marignanesi – conferma l’amministrazione comunale marignanese – oltre all’adeguamento previsto, poi, si è colta l’occasione per rinnovare anche altri servizi della scuola dell’infanzia "Girotondo", in particolare bagni e cucina. Gli ambienti sono caratterizzati da colori allegri e grandi vetrate che garantiscono un ambiente piacevole ed accogliente per i bambini. Il nuovo anno scolastico 20232024, dunque, partirà per i bambini regolarmente presso la scuola dell’infanzia di via Tribbio". Sabato 9 settembre alle 11.15 verrà presentata la struttura a studenti e famiglie, alla presenza del Dirigente Scolastico Nadia Vandi, delle insegnanti e dell’amministrazione comunale. "Si tratta di un altro intervento, quello sulla scuola di Montalbano, sul quale abbiamo ottenuto circa 200.000 euro di contributo regionale – afferma l’assessore Gianluca Vagnini – e che si va a concludere, senza pesare dunque sul bilancio comunale".

lu.pi.