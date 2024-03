Fonti presenta il programma: "La nostra economia non deve essere legata soltanto al turismo"

Ha voluto giocare d’anticipo su tutti gli altri candidati, Primo Fonti, avvocato candidato per la lista ‘Insieme’, con il suo programma elettorale. Torna in pista dopo 10 anni da consigliere comunale dal 2004 al 2014. "L’incontro di martedì è andato bene – dichiara – So che è presto per annunciare il proprio programma elettorale ma volevo essere il primo". Fonti parte da un concetto base: il coinvolgimento dei cittadini, sostenuto e garantito da una leadership condivisa. "Le migrazioni a Bellaria Igea Marina non sono un’emergenza – dice Fonti–_ e non possono essere trattate solo in termini di sicurezza. In città abitano circa 2.400 persone straniere; abbiamo la responsabilità di accoglierle, proteggerle e integrarle. Va costituito un osservatorio permanente per capire le aspettative degli immigrati, elaborare e promuovere strategie integrate". Punta anche sull’edilizia pubblica, per aiutare la popolazione meno abbiente. E non vuole che l’economia giri tutta e solo intorno al turismo. "Bisogna attrarre imprese, non necessariamente legate al turismo balneare. Vanno adeguati gli strumenti urbanistici, e vanno ridotte le imposte comunali alle imprese, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, a condizione che diano impiego ai residenti". Fonti propone poi di istituire un assessorato alla pace, una consulta per i giovani, una comunità energetica rinnovabile. Tra gli altri temi messi sul tavolo la zona colonie, il porto e la vecchia fornace. Fonti non ha presentato i componenti della lista, "ma è già pronta. Il nostro è un lavoro nato nel periodo della pandemia. Siamo un partito alternativo a questo sistema politico".

r. c.