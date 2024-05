Fortitudo-Treviglio, sfida che ci interessa

Cominciano oggi i quarti di finale del tabellone argento. Rieti – Rimini, dopo l’esordio di stasera, continueranno con gara2 di lunedì 6 al PalaSojourner e gara3 di giovedì 9 al Flaminio. Sabato 11 l’eventuale quarta ancora a Rimini e martedì 14 la bella a Rieti. La vincente incontrerà chi la spunterà tra Fortitudo e Treviglio, serie che comincia domani a Bologna alle 18. Dall’altra parte del tabellone argento ecco Trapani – Piacenza e Verona – Milano, le cui serie cominceranno entrambe stasera alle 20.30. Nel tabellone oro si comincia a giocare domani alle 18: Forlì – Vigevano, Torino – Trieste, Udine – Cremona e Cantù – Cividale. Intanto la Lega ha comunicato i dati del pubblico per quanto riguarda tutta la stagione, fase a orologio compresa. La Fortitudo Bologna domina per spettatori complessivi, media (5100) e incasso, ma Rimini si piazza altissima tra tutte le squadra. Rbr, col Flaminio, è settima con 2.885 spettatori di media. Davanti a lei, dalla seconda alla sesta posizione, ci sono Trieste, Trapani, Forlì, Cantù e Udine. Tutte big, insomma. Rimini è addirittura seconda dietro alla Effe come percentuale di riempimento del palazzetto (92%), mentre è terza per incassi medi (33.571 euro). Un top team.