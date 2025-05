Forum dei quartieri: eletti 2 presidenti. Le prossime tappe

Due presidenti già eletti nei forum di quartiere, la nuova forma di partecipazione avviata dall’amministrazione dopo l’abolizione dei consigli dei quartieri. Dopo Marco Succi per il forum Marecchiese, ed Eleonora Giovanardi per il forum di Viserba mare, si riparte il 20 maggio con nuove assemblee.

Il 20 maggio toccherà al Forum 2 della zona nord (monte) nella sala civica di Santa Giustina in via Montiano 16. Ventiquattrore più tardi, il 21 maggio, toccherà al Quartiere 7 Borgo San Giovanni – Lagomaggio con l’incontro nella sala civica di via Pintor 7.

Il calendario proseguirà ininterrotto fino al primo luglio. Tra i prossimi appuntamenti, il 26 maggio il Quartiere 12, zona sud (monte) nella sala civica del Villaggio I maggio in via Bidente 1; il 27 maggio con il Quartiere 5 Borgo Mazzini nella sala civica di via de Varthema 26.