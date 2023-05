Frane e smottamenti in collina Quaranta evacuati a Torricella

"Si lavora in condizioni eroiche con il rischio che crolli la strada". Leonardo Bindi, sindaco di San Leo, fa il punto sull’impegno con cui la sua e le altre amministrazioni dell’entroterra stanno cercando di tenere sotto controllo le centinaia di frane. Nel Comune di Novafeltria sale poi la tensione per la frazione di Torricella, dove ieri è iniziato lo svuotamento di un invaso pericoloso. "Lo monitoriamo – ha detto il sindaco Zanchini – abbiamo evacuato 40 persone che rimarranno al sicuro per tre giorni fin quando l’invaso verrà svuotato del tutto". Segnalate poi altre frane sul territorio che, insieme a Casteldelci, San Leo e Montescudo, risulta fra i più colpiti. A Sant’Agata Feltria la situazione è al "collasso", il sindaco Polidori parla di "mala gestione idrica e geologica". Una "criticità", insomma, che in caso di alluvioni si riversa sia su Cesena che Rimini. "Se non si fa una regimazione idraulica a monte – ha dichiarato Polidori – i problemi li avremmo sempre, perché i torrenti incontrollati che scaricano sul Savio poi allagano Cesena e dall’altra parte tutti i fossi mal gestiti contribuiscono ad ingrossare il fiume Marecchia". "Dove sono stati fatti interventi fra il 2002 e il 2005, come a Capoluogo, non abbiamo avuto problemi e non ci sono stati i drammi di Rosciano dove per mancanza di finanziamenti non sono state fatte le regimazioni idrauliche" conclude Polidori. A Pennabilli "non ci sono più persone isolate", spiega il sindaco Giannini segnalando tuttavia ulteriori "smottamenti". In Valconca continua l’opera di ripristino della viabilità. A Montescudo è stata riaperta la strada provinciale 42 che porta a Santa Maria del Piano. Riaperta anche la via Piggiole. Rimangono chiuse via Colombarina a Valliano e via Vallecchio, ma solo nella parte alta di Trarivi. A Gemmano nel centro storico, fino a lunedì, transiterà soltanto l’autobus di linea. A Montefiore è stata riaperta la Sp84 da Via Pedrosa. Restano infine chiuse al traffico via Panoramica, via Cappuccini e via Spogna.

Andrea G. Cammarata