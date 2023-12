Fratelli di Taglia con l’orsetto ambientalista

Fervono i preparativi, al teatro Corte di Coriano, per il debutto del nuovo spettacolo della Compagnia Fratelli di Taglia. Questa volta però non si tratta di piece per adulti, ma la compagnia artistica ha deciso di dedicarsi ai più piccoli, portando in scena "L’orsetto Gioele". Domenica alle 16,30, seguendo il filo del discorso iniziato con la rassegna A Corte Ragazzi!, Daniele Dainelli e Giovanni Ferma, autori della messa in scena, unitamente ai costumi e alle scenografie di Marina Signorini e di Patrizia Signorini, le musiche di Andrea Bracconi, gli oggetti di scena di Mirco Zavoli, offrono un’occasione unica per esplorare il mondo ecologico in modo creativo e coinvolgente, offrendo al giovanissimo pubblico un’esperienza indimenticabile e un messaggio importante da portare con sé. Questo spettacolo mira a sensibilizzare il giovane pubblico su questioni ecologiche di vitale importanza che affliggono il nostro pianeta, come il riscaldamento globale e l’inquinamento. Lo fa attraverso una narrazione ironica, arricchita da una drammaturgia spesso in rima e con giochi divertenti. Ma soprattutto, adotta un approccio basato sulla multimedialità, con interazioni tra personaggi reali, pupazzi e videocall in diretta con altri animali che aiutano Gioele nell’impresa. Accompagnato da musiche originali, canzoni e filastrocche, lo spettacolo punta a penetrare nelle menti e nei cuori dei giovani spettatori per farli riflettere sulla situazione ecologica del nostro pianeta. L’età consigliata per godere dello spettacolo è dai tre agli otto anni e con la tecnica utilizzata del teatro d’attore con pupazzi e video proiezioni, il divertimento è assicurato. Info: 3299461660 www.liveticket.it

Rosalba Corti