Fratelli d’Italia boccia Tonini . In lizza Mignani e Pensalfini

Il progetto di Marcello Tonini avanza, come anche i malumori in parte del centrodestra. Fratelli d’Italia non intende sottostare ai diktat dell’ex direttore dell’Ausl Romagna. Di giorno in giorno si fa sempre più concreta la possibilità di costituire una terza lista con un candidato di centrodestra.

Tonini è stato chiaro fin alla presentazione della sua candidatura, nel sottolineare che non intende accettare endorsement dei partiti politici. Dal centrodestra potranno dunque arrivare indicazioni solo sui nomi da proporre per la lista di Tonini, ma anche in questo caso non verrà presa in considerazione alcuna imposizione. In altre parole deciderà l’ex direttore chi avere a fianco. Peraltro, Tonini sta ricevendo conferme importanti per la sua lista dal mondo civico, cosa che toglierebbe ancor più spazio ai nominativi presentati dai partiti. Un modus operandi che in casa Fdi leggono come un patto di desistenza. Di fatto Fratelli d’Italia scomparirebbe, non avendo il proprio logo e rischiando di non eleggere consiglieri comunali. Stessa cosa accadrebbe per Forza Italia e il Carroccio. D’altra parte nel centrodestra devono fare i conti con una base dei partiti ridotta. Difficile trovare uomini e donne che vogliano spendersi in lista. Ancora più difficile trovare giovani. Ma in parte del centrodestra vogliono dare un segno di esistenza in questa campagna elettorale per non lasciare ai due candidati, Piccioni e Tonini, tutti i voti. Il centrodestra rischierebbe di scomparire senza avere la possibilità di seminare in vista delle prossime elezioni nel 2029.

Da settimane si lavora per cercare di costituire una terza lista. Sul nome del candidato sindaco al momento due sono i nomi che potrebbero ricoprire questo ruolo. Il primo è una vecchia conoscenza della politica misanese. Ha già ricoperto il ruolo di consigliere comunale fino al 2019, e conosce la macchina dell’amministrazione comunale. Il suo nome è Antonio Mignani. Il secondo nome che potrebbe diventare quello del candidato è Diego Pensalfini. Avvocato, nelle scorse elezioni era in lista con Claudio Cecchetto. È di area Fdi. Tuttavia la sua candidatura incontrerebbe le resistenze di ex militanti del Carroccio per botta e risposta durante la passata campagna elettorale che portarono anche a denunce in tribunale. Candidato, nomi per la lista e firme per convalidarla andranno trovati in tempi stretti. Entro la prossima settimana nel centrodestra dovranno chiudere la partita per poter lanciare la campagna elettorale.

Andrea Oliva