Fumo sotto la sabbia: ancora accese le braci della ‘fogheraccia’

A distanza di oltre una settimana dalla ‘fogheraccia’, le ceneri continuano ad ardere. Tanto che i vigili del fuoco sono costretti a intervenire per estinguere ciò che resta del braciere. E’ accaduto ieri mattina sulla spiaggia di Viserba, teatro il 23 marzo del tradizionale falò di primavera, inizialmente programmato per la sera di San Giuseppe, ma poi rinviato a causa delle condizioni meteo. Una volta conclusa la ‘fogheraccia’, le ceneri sono state seppellite sotto la sabbia. La pioggia degli ultimi giorni e il tempo trascorso non sarebbero però bastati a spegnere del tutto quel che rimaneva del grande rogo, tanto che ieri mattina i vigili del fuoco di Rimini sono accorsi in zona dopo che alcuni passanti avevano segnalato che da alcuni tronchi proveniva ancora del fumo. Il personale del 115 ha individuato la brace incombusta responsabile del fenomeno che ha destato la curiosità di non pochi residenti e ha provveduto nel giro di pochi minuti a mettere in sicurezza l’area e ad estinguere completamente i minuscoli tizzoni che avevano ripreso ad ardere.