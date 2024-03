Fumogeni e scontri dopo la partita. Ultrà di Rimini e Imola dispersi dalla polizia

Rimini, 29 marzo 2024 – Momenti di tensione all’uscita del Pala Sgr di Santarcangelo, al termine della partita di basket. Tifosi imolesi e una frangia di tifosi riminesi sono venuti a contatto, e per un pelo si è sfiorata la rissa. Sono volati fumogeni, e qualche ’testa calda’ ha cercato di alzare le mani addosso ai rivali. Tempestivo l’intervento di carabinieri e poliziotti impegnati nel servizio d’ordine attorno a viale della Resistenza. Le divise si sono frapposte tra le due fazioni e sono riuscite, nel giro di pochi minuti, a disperdere le tifoserie. Non si segnalano feriti. L’episodio, che è ora sotto la lente di ingrandimento della Digos, è accaduto l’altra sera dopo la partita di serie B di basket tra Andrea Costa Imola e Taranto, disputata in campo neutro a causa dei due turni di squalifica inflitti dal giudice sportivo al ’Pala Ruggi’. Una partita – vinta poi dall’Andrea Costa – che si preannunciava ad altissima tensione, per via, a quanto pare, di alcune vecchissime ruggini tra i supporter imolesi e quelli riminesi. Per questo motivo il match era stato ‘attenzionato’ dal Gos (Gruppo operativo sicurezza), l’organismo deputato alla sicurezza durante le manifestazioni sportive, e dal comitato provinciale per l’ordine pubblico.

I tafferugli si sono verificati al termine della partita, durante la fase di deflusso delle tifoserie. Una cinquantina di sostenitori dell’Andrea Costa, usciti dal Pala Sgr, si sono diretti verso il parcheggio. Ad attenderli c’erano però una ventina di riminesi: alcuni di loro, stando a quanto emerso, affiliati alla curva sud del Rimini Calcio. L’intento era chiaro: dare vita ad uno scontro in piena regola. La tensione è andata subito alle stelle. Ma la reazione delle forze dell’ordine, schierate a guardia del Pala Sgr, è stata immediata. I due gruppi – in tutto una settantina di persone – sono stati dispersi. Non ci sono stati fermi, ma la posizione di alcuni ultrà che hanno preso parte all’episodio è ora al vaglio delle autorità. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e nelle prossime ore non è da escludere che possano scattare delle denunce. Denunce che potrebbero accompagnarsi anche ad eventuali Daspo, qualora dovessero emergere elementi di una certa gravità a carico dei più esagitati tra i tifosi.