Festa abusiva per single in un locale a Misano: scatta la multa

Misano Adriatico, 28 marzo 2024 - Festa abusiva in un locale di Misano, scatta la multa per il titolare. La vicenda ha avuto inizio lo scorso 13 marzo, quando il personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Rimini è intervenuto dopo aver ricevuto una segnalazione su Facebook riguardante un evento di danza organizzato presso il locale in questione.

La serata, dedicata ai single, prometteva ore di musica e divertimento con la presenza di un Dj e la possibilità di ballare fino a notte fonda. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno confermato i loro sospetti: all'interno del locale, la musica riecheggiava a volume elevato e circa un centinaio di persone si trovavano a ballare sulle note del Dj, tutto senza alcuna autorizzazione ufficiale.

Durante l'ispezione, sono emerse anche altre irregolarità, inclusi problemi di manutenzione dei sistemi antincendio, i quali erano scaduti da tempo. Il gestore del locale è stato multato per aver condotto l'attività senza la necessaria licenza e per non aver ottenuto le certificazioni riguardanti l'inquinamento acustico.

Inoltre, a causa dei problemi con i sistemi antincendio, è stato segnalato alla Procura della Repubblica per le violazioni previste dalla legge in materia.