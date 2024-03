Funzionari contabili cercansi: "Ridiamo impulso alle assunzioni"

Il Comune di Riccione vuole assumere nuovo personale. Un esempio è il bando pubblicato di recente che mette a disposizione sette posti di lavoro a tempo indeterminato per funzionari amministrativi contabili. Un numero cospicuo giustificato dalla necessità, spiega l’assessore al Personale Alessandro Nicolardi (in foto), "di ridare impulso al piano assunzioni a partire dal quest’anno, soprattutto con l’obiettivo di garantire il ricambio generazionale in settori chiave dell’amministrazione, dopo anni di razionalizzazione orizzontale, esacerbati nel periodo commissariale".

Nei cinque mesi in cui in municipio c’è stato il commissario prefettizio Rita Stentella e la macchina comunale ha proceduto nella sua attività ordinaria, si sono visti diversi pensionamenti, ma non bandi per nuove assunzioni. Inoltre negli ultimi anni il piano di razionalizzazione del personale ha reso ancor più ‘asciutto’ l’organico. Oggi si riprende ad assumere e non solo nei settori contabili. Al bando per sette funzionari amministrativi si aggiungono, già pubblicati a inizio anno, il concorso per le assunzioni nelle polizia locale che prevede l’assunzione di quattro agenti a tempo indeterminato a cui si sommano due funzionari sempre a tempo indeterminato. In oltre ci sono altri due bandi di mobilità esterna per un funzionario amministrativo e un istruttore. Facendo la somma, dall’inizio dell’anno a oggi sono stati pubblicati e gestiti in appena 3 mesi, cinque concorsi per l’assunzione di nuovi collaboratori nell’amministrazione comunale, sottolinea l’assessore.