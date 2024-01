Fuoco in veranda il padrone di casa spegne il rogo

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti ieri mattina presto intorno alle 5.30, quando in un’abitazione di Montefiore per cause accidentali è divampato un incendio nella veranda di un’abitazione di via Rovelli. Un pericolo scampato grazie alla prontezza di spirito del proprietario di casa, il quale si è accorto del principio di incendio e oltre a dare l’allarme si è subito prodigato per impedire che le fiamme dalla veranda arrivassero ad altre parti della casa. All’arrivo dei vigili del fuoco infatti il rogo era pressocché ormai domato. Tuttavia le fiamme, generatesi per cause in via di accertamento ma comunque accidentalmente, hanno danneggiato l’impianto elettrico della veranda stessa dell’abitazione di Montefiore Conca.