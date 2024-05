Futuro green: gli esperti a confronto

Ambiente, transizione sostenibile ed economia circolare sono stati al centro della conferenza promossa da ’Noi della Rocca’, l’associazione che ha inventato nel 1989 Balconi fioriti e organizzato anche l’ultima edizione della festa di Santarcangelo dedicata a piante e fiori. Tenutosi giorni fa al Supercinema di Santarcangelo, il convegno ha visto intervenire Sonia Zanutto, sustainability officer di Banca Generali, sul ruolo di banche e finanza nella transizione verso un futuro green; Barbara Sentimenti, responsabile sviluppo dei progetti di economia circolare di Hera, sulla rigenerazione delle risorse e il percorso verso un’economia a zero sprechi; Stefano Tosi di Terna, che ha illustrato gli obiettivi per una politica energetica a zero emissioni. Tra i relatori anche Liana Ciccone, presidente di Citigas, Samuele Baroni, project manager del gruppo Maggioli, e Luigi Aloia, il presidente dell’associazione Materia. A moderare il convegno è stato Davide Nitrosi, vicedirettore di QN.