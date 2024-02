Gas sprigionato dal braciere. Coppia di anziani intossicata

Grande paura per una coppia di anziani residenti in via Andruccioli, a San Giovanni in Marignano. Marito e moglie sono stati accompagnati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini di Riccione per un sospetto principio di intossicazione. L’allarme è scattato lunedì scorso, attorno alle 13, quando gli anziani – che in quel momento si trovavano in casa – hanno cominciato improvvisamente ad accusare dei malori. Hanno contattato il 115 e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha cominciato ad ispezionare l’appartamento alla ricerca della possibile origine del gas. Attraverso dei sensori, i pompieri hanno accertato che le stanze si erano riempite con un gas sprigionato da un braciere accesso. In via Andruccioli è stato quindi richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118. Marito e moglie sono stati visitati sul posto. Il personale sanitario ha somministrato loro dell’ossigeno e li ha poi accompagnati in pronto soccorso dove sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti, che hanno escluso complicazioni. I vigili del fuoco si sono poi occupati della messa in sicurezza dell’appartamento, una volta verificata la completa fuoriuscita del gas.