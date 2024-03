Gaudenzi fa festa con gli stilisti

Cocktail party alla boutique Gaudenzi alla vigilia della Pasqua. Arrivano le festività e si accende la moda in ‘salotto’. La boutique Gaudenzi uomo in viale Ceccarini 5 ha deciso di realizzare un vero e proprio evento sabato nel pomeriggio, a partire dalle 18,30, con il rinomato brand di moda Dsquared2. Sarà un cocktail party di presentazione della nuova collezione primavera/estate dove si avrà la possibilità di scoprire in anteprima i capi di abbigliamento e gli accessori della stagione in arrivo. Gli stilisti del brand Dsquared2, i talentuosi Dean e Dan Caten, saranno presenti all’evento per incontrare personalmente i partecipanti.