Gianni Indino rieletto al vertice

"Sono onorato dalla volontà dei miei colleghi di Confcommercio di riconfermarmi alla guida dell’associazione per i prossimi 5 anni. Ma in queste giornate difficili - dice il presidente Gianni ndino - il primo pensiero va alle famiglie delle vittime e alla gente di Romagna. Siamo pronti a fornire un sostegno concreto alle popolazioni e alle attività economiche colpite. Sono stati anni di grande impegno e lavoro per stare al fianco delle aziende. Sviluppo e crescita saranno i nostri obiettivi. La riqualificazione urbana e le infrastrutture di collegamento dall’aeroporto ai caselli autostradali, all’alta velocità ferroviaria, alle nuove tratte del Metromare".