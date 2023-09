Giochi, divertimento e solidarietà al Parco Ausa Poi i Ricchi e Poveri in concerto per i bambini malati La Segreteria di Stato al Turismo organizza un evento per sensibilizzare sull'oncologia pediatrica. Al Parco Ausa ci sarà un'area giochi, una tavola rotonda con medici specialisti e un concerto dei Ricchi e Poveri. Un'occasione per divertire, giocare e ballare in famiglia.