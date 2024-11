Giorgetti: "Bilancio comunale complesso, servono più risorse e meno burocrazia"

"Effettuare una manovra di bilancio per noi non è così semplice" ricorda il primo cittadino di Bellaria Filippo Giorgetti durante l’incontro tenutosi ieri mattina nella sala del consiglio comunale alla presenza del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il sindaco aggiunge: "la mole di risorse economiche richieste per affrontarla è importante e da amministratori siamo consapevoli delle difficoltà di far tornare i conti. Non sempre si riesce a realizzare ciò che serve". Tanti i temi di discussione: dal Tuel (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) allo snellimento della burocrazia e alla formazione del personale. "Abbiamo una bella dimensione comunale. I nostri dipendenti seguono un percorso di mental coaching interdisciplinare" conclude Filippo Giorgetti. All’incontro hanno partecipato anche otto sindaci: Fabiano Tonielli di Casteldelci, Gianluca Ugolini di Coriano, Riziero Santi di Gemmano, Stefano Zanchini di Novafeltria, Daniela Angelini di Riccione, Leonardo Bindi di San Leo, Lara Gobbi di Verucchio ed Enrico Cangini di Sarsina.

a.d.t.