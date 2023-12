Giornata che profuma di storia: il Titano abbraccia Mattarella

Il grande giorno è arrivato. San Marino è pronto ad abbracciare il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Da settimane sul Titano si è messa in moto la macchina organizzativa. Questa mattina il presidente Mattarella arriverà nella piccola Repubblica accompagnato dalla figlia e da un’alta delegazione guidata dal viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Protocollo rigoroso, ancorato a regole consolidate, quello che sarà seguito durante l’intera giornata. Ad attendere il presidente della Repubblica in Piazza della Libertà saranno i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Un’accoglienza accompagnata dagli onori militari, mentre risuoneranno per le contrade del centro storico le note dei due inni nazionali. La parte prettamente istituzionale della visita di Stato avverrà a Palazzo Pubblico, cuore del Titano. Qui ci saranno le presentazioni ufficiali, ma anche i colloqui politico-istituzionali e naturalmente l’udienza ufficiale alla quale parteciperanno numerosi ospiti. Il presidente Mattarella si tratterà sul Titano fino al primo pomeriggio seguendo una ’scaletta’ di appuntamenti studiata nel minimo dettaglio. Seguendo disposizioni di sicurezza ferree. Proprio per favorire l’accoglienza e garantire le migliori condizioni di sicurezza e di viabilità il governo del Titano, ormai da giorni, ha emanato un’ ordinanza che dispone la chiusura al traffico veicolare con divieto di sosta nel Castello

di San Marino Città, di alcune vie, piazze e parcheggi. Centro storico blindato. Le restrizioni saranno attive fino alle 17 di questo pomeriggio.

Le vie chiuse al traffico con divieto di sosta sono: parcheggio 3 centro congressi Kursaal (chiuso anche al transito pedonale), parcheggio 5. Poi viale Antonio Onofri (ad eccezione dei parcheggi riservati ai residenti), sarà consentito il transito per raggiungere i parcheggi superiori e le aree non oggetto di ordinanza. Poi via Donna Felicissima, Piazza della Libertà, Piazzale Domus Plebis, Contrada della Pieve, Contrada del Collegio, Piazzale G. Garibaldi, Piazzetta del Titano, Contrada Omerelli, Ara dei Volontari, Piazzale Girolamo Genga, Contrada delle Mura, Contrada S. Francesco, Piazza Sant’Agata, Contrada di Portanova, l’intera via Paolo III. Un momento storico, ma anche politico di un certo rilievo.

"Una visita che ha un significato profondo", sottolinea il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. Sarà la prima volta di Mattarella sul Titano, 12esimo presidente della Repubblica italiana dal 2015. Sarà il quinto capo di Stato a salire a San Marino dall’istituzione della Repubblica italiana. Prima di lui Giuseppe Saragat nel mese di novembre del 1965, Sandro Pertini il 20 ottobre del 1984, Francesco Cossiga l’11 giugno del 1990 e Giorgio Napolitano nel 2014. Quella di Napolitano di nove anni fa fu l’ultima visita di Stato di un presidente della Repubblica italiana a San Marino. Il quinto, oggi, sarà il presidente Sergio Mattarella.