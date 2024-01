Giorno della memoria a Cattolica. Gli eventi per non dimenticare

Testimonianze, film, libri, dibattiti, confronti. Cattolica è pronta a celebrare il Giorno della Memoria con una serie di iniziative ed eventi "per non dimenticare", l’orrore dei crimini nazifascisti. Si comincia questo venerdì, 26 gennaio, alle ore 10, al Teatro della Regina. Ad aprire la mattinata, i saluti e gli interventi della Sindaca Franca Foronchi (in foto) e dell’Assessore Federico Vaccarini. Poi spazio all’incontro con Massimo Castellabi e Adam Smulevich, autori di "Un calcio al razzismo" e "A futura memoria". Ad arricchire il dibattito anche gli interventi di Daniel Susini, storico ed esperto di educazione alla Memoria, e Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, nell’ambito di Luci della legalità a cura di Rimbalzi Fuori Campo.

Nel giorno della ricorrenza, sabato 27 gennaio, alle ore 18, al Salone Snaporaz, si tiene viva la memoria della storia attraverso il cinema, con la proiezione del film di Claudio Bisio "L’ultima volta che siamo stati bambini". Tratto dall’omonimo libro di Fabio Bartolomei, la vicenda è ambientata nell’estate del 1943 ed ha come protagonisti quattro bambini che giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Sono diversi ma non lo sanno e tra loro nasce "la più grande amicizia del mondo", impermeabile alle divisioni della Storia che insanguina l’Europa. I libri come altro veicolo per trasmettere conoscenza e memoria. Dal 26 gennaio al 10 febbraio, al via la Vetrina di libri sul Giorno della Memoria e sul Giorno del Ricordo al Centro Culturale Polivalente.