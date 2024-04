Girate sul Titano alcune scene del docufilm su Alberto Sordi

Il primo ciak si è tenuto nel centro storico di Narni, in provincia di Terni ma presto le cineprese arriveranno anche a San Marino. Quelle che stanno raccontando la vita privata di Alberto Sordi. ‘Alberto Sordi secret’ è il titolo del docufilm tratto dall’omonimo libro scritto dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino dell’attore, che ne è anche il regista. San Marino ospiterà alcune delle scene di questa produzione che si compone di una parte documentaristica con testimonianze inedite di amici e parenti dell’attore tra i quali il regista Pupi Avati, l’annunciatrice e presentatrice tv Rosanna Vaudetti, la nipote di Totò, Elena de Curtis, il re dei paparazzi Rino Barillari, la contessa Patrizia de Blanck, Sabrina Sammarini (figlia dell’attrice Anna Longhi), foto di famiglia, video e audio originali. Questa parte si lega a un’altra nella quale la narrazione diventa racconto filmico con personaggi vissuti realmente, in cui viene mostrata l’infanzia e l’adolescenza di Sordi negli anni Venti e Trenta, grazie alle interpretazioni di attori e attrici amati dal grande pubblico come Enzo Salvi, Fioretta Mari, Emanuela Aureli, Maurizio Mattioli, Daniela Giordano, Dado Coletti e a tre bambini di età diverse che impersonano l’attore. Un biopic in cui nulla è fiction, frutto di fantasia, ma dove invece i dialoghi, le situazioni e i personaggi ripercorrono la vita reale e sconosciuta al pubblico di Alberto Sordi. "Quando abbiamo iniziato a parlare di cineturismo – sottolinea non nascondendo un certo orgoglio il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – e di produzioni cinematografiche in territorio inserendo questo settore strategico nel nostro piano pluriennale non siamo stati presi sul serio. Invece almeno tre produzioni hanno già scelto San Marino e le sue location confermando quale grande opportunità questo possa garantire. Questa ultima iniziativa lega il nostro nome a quello del mitico Alberto Sordi e noi non possiamo che esserne onorati". Sono partner del progetto il ministero della Cultura italiano, la segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, il Parco archeologico del Colosseo e il Parco archeologico di Ostia antica.