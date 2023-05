Gli animali non vanno abbandonati ma adottati Nei canili di Rimini e Riccione tanti cercano casa

Si avvicina l’estate, il periodo peggiore per i cani che spesso vengono abbandonati. Non fatelo. Pensateci bene quando volete fare la rinuncia di proprietà: il vostro cane lo vivrà come un lutto, potrebbe lasciarsi morire. Portate il vostro amico in vacanza con voi, invece di lasciarlo, oppure adottate un cane anziano. I miei genitori hanno scelto un cane anziano, Orlando (foto). Il cane più buono del mondo. Non mi riporta la palla se gliela tiro perché vede molto poco, però mi ricompensa con tutto il suo affetto. Il canile di Riccione, se adottate un cane anziano sopra i 10 anni, offre gratuitamente le spese veterinarie a vita. Non ve la sentite di adottare? Potete visitare comunque il canile portando biscotti, cappottini, coperte, lenzuola, pettorine. E potete anche andare al canile come volontari, dai 18 anni in su. Quattro volte l’anno il canile di Rimini organizza invece delle giornate aperte al pubblico per conoscere i cani. Per adottare un amico a 4 zampe nei nostri canili ci sono delle procedure da seguire: serve in media un mese per creare un legame tra voi e il cane. Adottare un ’fido’ è una bella sensazione, è come dare al cane un’altra possibilità e restituirgli fiducia nell’essere umano, farlo sentire nuovamente accettato e amato.

Massimo Zannoni II A