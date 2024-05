Gli studenti del Volta-Fellini tornano in passerella

Gli studenti del liceo artistico ‘Volta-Fellini’ di Riccione tornano a sfilare portando in passerella le loro creazioni all’insegna della libertà e della creatività con uno sguardo rivolto al presente e all’universo femminile. ‘Baci da Riccione - Freedom’, che vedrà protagonisti gli studenti delle classi 5B e 5E di ‘Design moda’, si terrà sabato primo giugno alle 21, a Villa Lodi Fè. La fine dell’anno scolastico si festeggerà così in un’atmosfera glamour tra creatività artistica, cultura e sapere artigianale. Nella realizzazione dei capi gli studenti sono stati seguiti dalle docenti Patrizia Conti e Mirta Frascaroli che avranno il piacere di avere ospiti esperti del settore e stampa. "La sfilata – commentano – nasce dalla riflessione sul concetto di libertà, su quanto significa oggi questa parola associata all’universo femminile e sulla realtà che restituisce esempi di donne pienamente realizzate, ma anche situazioni in cui la libertà è fortemente compromessa. Gli oltre trenta capi realizzati dai ragazzi intendono infatti restituire la visione di una donna libera di essere se stessa". Patrocinato dal Comune di Riccione, l’evento è aperto a tutti ed è a ingresso libero.