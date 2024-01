Guardia di Rocca, in un anno 18 rogatorie internazionali

Oltre 5.000 ore a pattugliare il territorio. Oltre 6.000 persone controllate. La Guardia di Rocca traccia il bilancio dell’attività del 2023. Incentrata principalmente sui servizi di prevenzione, sicurezza, controllo del territorio, sul trasporto transfrontaliero di denaro contante, sul controllo sulle merci in entrata. Ma anche nei consueti servizi di rappresentanza e vigilanza nelle sedi istituzionali. In seguito ai controlli effettuati, sono stati eseguiti dalla Guardia di Rocca tre ordini di allontanamento dal territorio nell’ambito della prevenzione e della sicurezza dell’ordine pubblico per tre cittadini italiani pluripregiudicati. Sono state eseguite 18 rogatorie internazionali su delega del tribunale. In tribunale sono stati avviati 124 procedimenti penali, tra i quali 7 segnalazioni per violenza sulle donne e di genere, 4 arresti per reati predatori e uno per violenza privata e un altro per guida in stato di alterazione, con assicurazione scaduta, con patente revocata o mai conseguita.

Anche per l’anno 2023, la Guardia di Rocca ha continuato a lavorare in stretta collaborazione con le autorità italiane alle immatricolazioni delle autovetture

con l’esibizione di falsi documenti sammarinesi. Controlli che hanno portato al sequestro di un’auto e la denuncia di quattro persone. In un anno sono state segnalate sei persone, italiane e sammarinesi, trovate con cannabinoidi, metadone e cocaina. Sono state 206 le denunce raccolte per furti o tentati furti, danneggiamenti, lesioni, percosse, minacce, stalking, truffa, clonazione di carte di credito, con conseguente attività investigativa che ha portato in alcuni casi all’individuazione dei responsabili. Poi ancora, 15 interventi per ’codice blu’, 45 per allarmi furto-rapina, 30 per liti. Ventitré gli interventi su incidenti stradali, 40 le scorte. L’Ufficio visto merci ha effettuato 81.713 visti telematici per l’importazioni di merci in territorio, 7.243 documenti doganali, 1.431 controlli alle attività economiche. Sono state 82 le segnalazioni inviate all’Ufficio tributario per irregolarità sulle importazioni. Ben 841 i controlli su armi da fuoco, da sparo, munizioni, polvere da sparo, articoli pirotecnici iscritti sul registro Web Armerie.