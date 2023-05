Guerra dei polli: a Santarcangelo oggi il ’film’ contro l’allevamento

Tutte le criticità sollevate sul nuovo allevamento di polli della Fileni a Maiolo diventano un documentario che va… in tourneé. Dopo le due proiezioni a Verucchio, il documentario Quale futuro per la nostra valle?, che raccoglie le interviste a Giulia Innocenzi, Riccardo Santolini, Lorenzo Menghini e Sauro Pari, arriva a Santarcangelo.

Stasera (alle 21) è in programma la proiezione alla biblioteca comunale ’Baldini’. Dito puntato sul nuovo allevamento di Fileni a Cavallara di Maiolo, "un tema che non può passare sottotraccia, come hanno tentato di fare le istituzioni durante l’iter che ha autorizzato l’avvio dei lavori", sottolinea Nunzio Castellani, presidente del comitato ’Per la Valmarecchia’. Durante un incontro pubblico a Verucchio Castellani ha preso atto "della disponibilità della sindaca Stefania Sabba a farsi portavoce delle preoccupazioni dei cittadini davanti agli altri sindaci, nel corso della riunione a porte chiuse" in programma oggi. "Crediamo – conclude Castellani – che le amministrazioni comunali, a parte quella di Novafeltria, ancora non abbiano compreso la posta in gioco".