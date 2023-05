Ha deliziato il palato dei turisti I cent’anni di Maria Ercolani

L’elenco dei centenari a Riccione si allunga. A varcare la soglia del secolo è Maria Ercolani, nata ad Urbino il 23 maggio 1923, ma trasferitasi a Riccione con tutta la famiglia una settantina di anni fa. Nonostante la veneranda età, ha ancora buona memoria e gode di una discreta salute, tant’è che mercoledì sera ha festeggiato il suo centesimo compleanno al Ristorante Tacabanda con una quarantina di parenti, a partire dai quattro figli, il primogenito Luciano, Tiziano, Lella e Sergio e uno stuolo di nipoti e pronipoti. Con loro anche l’assessore Marina Zoffoli, poi raggiunta dalla sindaca Daniela Angelini che ha omaggiato la festeggiata con un mazzo di fiori. A Riccione è conosciuta per essere stata un’ottima cuoca. Per tanti anni ha lavorato negli hotel, in particolare al Mercedes e al Giulietta, deliziando il palato di migliaia di turisti e fino pochi anni fa anche quelli della sua famiglia. Dalla piada alle tagliatelle, fino ai tortellini e ai ravioli, Ercolani ha sempre fatto tutto in casa, riempiendo il frigorifero di delizie, in parte preparate, usando anche i prodotti del suo orto. "Festeggio i cento, ma di anni ce ne sono ancora. Forse non ce ne sono più?" ha esclamato durante la festa la simpatica nonna. Forza dell’amore che riceve e che nutre per la sua famiglia. La granitica centenaria trascorre le giornate a casa, si riposa, va a tavola, fa qualche partita a briscola, recita le preghiere e di domenica segue la messa in tv.

Nives Concolino