Hotel verso il tutto esaurito: "Spiaggia, eventi e cultura: mix perfetto per un ponte d’oro"

Cielo grigio e temperatura in calo, ma il termometro delle prenotazioni alberghiere si sta facendo bollente. Stando ai dati raccolti da Visit Rimini sugli oltre 500 hotel aperti in tutta la città per il ponte del 25 aprile, la percentuale di riempimento ad oggi è già al 75%. Una percentuale considerevole che fa ben sperare non solo per un risultato complessivo vicino al sold out, ma anche per la tenuta dei prezzi che fino ad oggi hanno presentato le strutture ricettive.

"Si tratta di un’indicazione molto positiva – precisa la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert – considerato anche che i turisti stanno prenotando sempre più a ridosso della data di vacanza, anche per tenere monitorato l’andamento meteo. La clientela è soprattutto italiana ma cresce quella straniera. Per un mese di aprile ricco di eventi e di presenze, andiamo poi verso un mese di maggio altrettanto entusiasmante. Oltre agli eventi in calendario e l’occupazione per fiere e congressi, la richiesta leisure si sta muovendo, con richieste di short break nei fine settimana".

Il mix primaverile di eventi, congressi e voglia di trascorrere qualche giorno al mare anche senza l’ambizione di abbronzarsi su un lettino, sta portando ancora una volta buoni risultati. C’è poi l’aspetto ‘culturale’. Crescono gli estimatori della ‘nuova’ Rimini tra la piazza sull’acqua, il Fellini museum e le occasioni che offre l’area del centro storico.

E’ qui che si concentreranno alcuni degli eventi che offriranno intrattenimento ai visitatori arrivati durante i ponti. Ad esempio il Marecchia Dream fest al parco Marecchia a due passi dal ponte di Tiberio che occuperà i giorni a ridosso del Primo maggio. Alla voce eventi vanno ricordati anche i campionati europei di ginnastica artistica dal 24 aprile al 5 maggio, il torneo di basket giovanile memorial Claudio Papini dal 25 al 28 aprile con oltre 120 squadre e tante presenze turistiche. Nel medesimo periodo si svolgerà la conferenza annuale di Comunione e liberazione.

Presenze pesanti, ma come da tempo vanno sottolineando l’amministrazione e le categorie economiche, la differenza in futuro la faranno sempre più i turisti stranieri. Rimini deve diventare sempre più una metà internazionale e gli stranieri che hanno prenotato per il ponte del 25 aprile lasciano ben sperare. Ma la città che oggi si presenta al di là dei confini deve raccontare le novità di questi ultimi anni. E’ quel che ieri il sindaco Jamil Sadegholvaad ha voluto comunicare a Jean Tiffon, reporter di Le Figaro, testata francese che con i suoi 300mila abbonati e 1,7 milioni di lettori al giorno, riconosciuta come il quotidiano di informazioni online più letto del Paese. "Il reportage vuole raccontare una Rimini oltre gli stereotipi. Non solo la ‘capitale della vacanza al mare’, ma una città che scommettendo su ambiente, qualità urbana, cultura ha innescato un percorso di profonda innovazione" chiude il sindaco.

Andrea Oliva