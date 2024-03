La stazione meteorologica di San Marino compie 100 anni. Presentato ai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, dal segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi il progetto che punta al riconoscimento da parte delle Nazioni Unite della stazione meteorologica di San Marino (area funivia) all’interno del programma ‘Centennial Observing Stations’. Insieme al Segretario sono intervenuti il responsabile della stazione meteorologica Cristiano Guerra, insieme al comandante della Protezione Civile Pietro Falcioni e Nanni di Arpae Rimini.

La stazione fa parte della rete di monitoraggio dell’Agenzia prevenzione ambiente e energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) ed è consultabile on-line sul portale ‘allerta meteo’ dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile dell’Emilia-Romagna. Fa parte del bacino del fiume Marecchia, è in funzione dal 1924 è tuttora operativa e i suoi dati validati sono pubblicati negli annali idrologici. Per celebrare i 100 anni della stazione meteorologica sammarinese è stata scoperta una targa nell’area della stazione di arrivo della funivia.