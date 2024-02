I 5 Stelle rivendicano il palasport: "Progetto figlio della vecchia giunta"

Non è andata giù alle minoranze, ed in particolare al Movimento 5 Stelle, la campagna d’informazione, con tanto di foto del cantiere, dell’attuale amministrazione comunale Pd e centrosinistra sulla realizzazione del nuovo Palasport in zona stadio a Cattolica. E negli ultimi giorni la consigliere comunale 5 Stelle Silvia Pozzoli ha attaccato con un post su Facebook: "L’asssessore Alessandro Uguccioni – scrive la consigliera 5 Stelle – in rappresentanza dell’attuale amministrazione, annuncia il tour dei cantieri e in particolare quello del futuro Palazzetto dello Sport in zona ex VGS. Una struttura all’avanguardia, un trampolino di lancio anche per una possibile destagionalizzazione legata al turismo sportivo. Ma "L’abbiamo pensato" dicono dall’amministrazione comunale, quasi come fossero turisti dei lavori in corso. Peccato che, in realtà, quando tale progetto è stato non solo pensato, ma reso realizzabile (non da loro), i rappresentanti dell’attuale amministrazione, erano ancora in tour nella terra della miopia. Perchè quando in consiglio comunale fu proposto il cambio di destinazione dell’area VGS, senza il quale nessun intervento sarebbe stato possibile, gli esponenti del partito che oggi governa votarono contro".

E dunque infine l’affondo politico:"In soldoni, se avessero governato loro – conclude la consigliera Pozzoli – all’epoca del "pensiero" di cui ora si fanno portatori, in zona VGS ci sarebbe ancora il nulla, vestito di macerie".

La bagarre politica è certamente destinata a proseguire nei prossimi mesi, quando i lavori proseguiranno per un’opera molto importante per il futuro di Cattolica e che ha visto la luce, come ideazione e finanziamenti, appunto, proprio nel periodo di legislatura del sindaco 5 Stelle Mariano Gennari, ora all’opposizione in consiglio comunale, al fianco della collega pentastellata Silvia Pozzoli.