I Beatles in bilico tra pop e musica classica

Con il concerto All you need is love il Solis String Quartet e Sarah Jane Morris domani alle 21 faranno vibrare il Teatro della Regina di Cattolica. Sarà uno speciale omaggio alla musica dei Beatles che con il quartetto d’archi composto da Vincenzo Di Donna, Luigi De Maio, Gerardo Morrone, Antonio Di Francia, mescolerà con originalità jazz, pop e musica contemporanea. Nato da una traccia teatrale, Ho ucciso i Beatles, incentrato sul morboso rapporto che legò l’assassino di Lennon al gruppo, il concerto All you need is love si mantiene sulla linea di confine tra la musica classica e pop grazie alla rilettura musicale del Solis String Quartet, che trova un mood sonoro, ritmico, originale e accattivante: sfiora il jazz e il blues nelle atmosfere vocali evocate da Sarah Jane Morris, la cui inconfondibile cifra personale esclude ogni imitazione passiva. "La sublime musicalità del Solis String Quartet e i loro magici arrangiamenti delle grandi canzoni di Lennon e McCartney – commenta la Morris – sono state un dono per me come cantante".