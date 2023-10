I calciatori armati di scope

Puliamo Riccione, facciamo goal anche fuori dal campo, organizzata dalla Riccione Calcio 1926. Cento tra ragazzi, genitori e dirigenti hanno pulito l’area intorno al campo di Fontanelle raccogliendo 23 sacchi di rifiuti per un totale di 150 chili. "E’ stato divertente e utile _ commentano i calciatori _. C’è chi nel vederci ripulire la zona è uscito dalle case e si è unito a noi per dare una mano. Un’occasione a favore dell’ambiente e approfondire le nozioni sulla raccolta differenziata e fare squadra con la Polisportiva Fontanelle che ha partecipato alla manifestazione. Un’iniziativa voluta dalla società biancazzurra, con il quartier generale a Spontricciolo, perché in linea con la filosofia del progetto Generazione S del Sassuolo Calcio al quale i dirigenti riccionesi hanno aderito sposando un progetto sportivo con connotazioni etico-sociali"."Sono buone pratiche _ sottolinea Roberto Carnevali _che possono essere incisive nella quotidianità, soprattutto in tema ambientale".