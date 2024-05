I candidati ’interrogati’ dai ragazzi delle parrocchie. In 200 al dibattito tra Berlati, Borghini e Sacchetti

C’erano quasi 200 persone venerdì sera, al centro parrocchiale di Santarcangelo, per il dibattito tra i candidati sindaci organizzato dal gruppo giovani della pastorale di Santarcangelo e di San Vito. In sala tantissimi ragazzi, che non si sono limitati a fare domande ai candidati, ma hanno lanciato anche proposte. Tra i temi toccati la scuola, il lavoro, la sicurezza, l’ospedale (incluso il nuovo Cau), la situazione della viabilità. Si è parlato anche delle questioni sociali, dell’assistenza ai disabili e dell’integrazione degli immigrati stranieri. Un incontro intenso e partecipato, in cui Filippo Sacchetti (candidato del centrosinistra), Luigi Berlati (centrodestra) e Barnaba Borghini (Alleanza civica) si sono confrontati coi ragazzi, dando le loro ’ricette’ per la città. Il dibattito, moderato da Andrea Polazzi e Simona Mulazzani, è stato interamente ripreso dalle telecamere di Icaro Tv, che lo manderà in onda mercoledì 29 alle 21.