I cinquant’anni del forno preferito da Lucio Battisti

Il 17 dicembre il Forno della Vecchia Pescheria di Luciano Pasini ha festeggiato 50 anni di attività ed è entrato nell’albo delle Botteghe Storiche di Rimini. Il forno dal 1973 produce e vende pane, pasticceria e altri prodotti derivati da sfarinati, prima nella vecchia Pescheria e poi nella piazzetta delle poveracce. Negli anni ha servito molte famiglie e attività e personaggi famosi, tra cui Lucio Battisti, città, che spesso acquistava i grissini all’acqua tirati a mano. L’attività è stata gestita dalla famiglia Pasini per 50 anni, rilevata negli anni ‘70 da Lino Rossi. Il forno è stato portato avanti da Luciano Pasini e dalla moglie Adriana, e successivamente dai figli Claudia e Luca, attuali gestori. L’assessore Juri Magrini ha fatto i complimenti agli attuali gestori per i 50 anni di attività e per il traguardo raggiunto con l’iscrizione come Bottega Storica. Nel 2023 altre dodici attività commerciali sono entrate a far parte delle prestigioso elenco delle Botteghe Storiche di Rimini.