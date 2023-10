I colombi viaggiatori volano basso al campionato del mondo

Ben 903 colombi finalisti al via. Il primo atleta alato sammarinese si è piazzato 447. Anche il Titano ha partecipato al campionato del Mondo a colombaia unica dei colombi viaggiatori. La kermess internazionale, che ha visto la partecipazione di 25 Paesi, si è svolta al Colombodromo Internacional Gaspar Vilanova di Mira in Portogallo. Alla chiusura delle iscrizioni erano presenti ben 2922 colombi viaggiatori, tra i quali i 12, inviati dagli allevatori Aspac, che difendevano i colori del Titano. Dopo una serie di allenamenti e 4 gare di avvicinamento, alla finalissima hanno partecipato solo i migliori. Alle 8 in punto sono stati rilasciati 903 colombi finalisti da una distanza di 370 chilometri dal colombodromo, e i primissimi hanno fatto ritorno alla base alle 13.24. Il primo atleta alato sammarinese si è piazzato 447esimo, fornendo una performance al di sotto delle aspettative.