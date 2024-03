I giovani atleti del taekwondo fanno il pieno di medaglie

Trasferta iridata del Taekwondo SMK di Cattolica al torneo nazionale di Casoria, in provincia di Napoli, dove la scorsa settimana si è svolta una competizione che ha richiamato atleti provenienti da tutta la Penisola. Gli atleti della Regina, guidati dal maestro Roberto Barzetti, si sono distinti andando a podio nella gara di "technical", portando a casa ben tre ori e due argenti. Per quanto riguarda le cinture nere, a trionfare sono stati Gaia Barzertti e Luca Rotundo, vincitori nelle rispettive categorie. Matteo Lombardi ha conquistato un importante oro nella categoria delle cinture rosse. Il ‘bottino’ di medaglie è stato completato da Alessandro Lombardi ed Elion Tufa, con degli ottimi argenti. Trentadue erano le società sportive coinvolte nella competizione, un palcoscenico di grande prestigio per gli atleti del taekwondo. La società SMK ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: un ringraziamento è andato a tutto lo staff per il supporto fornito agli atleti impegnati nelle gare. Ora la società cattolichina è già impegnata sulle prossime sfide e gli atleti si stanno allenando per preparare al meglio gli appuntamenti che li vedranno impegnati nelle prossime settimane.