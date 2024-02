’I limoni d’inverno’ con la regista Carone

Questo pomeriggio, alle 17.30, al Cinema Concordia, ci sarà anche la regista Caterina Carone per la presentazione del film ‘I limoni d’inverno’ che vanta come protagonisti Teresa Saponangelo e il noto attore Christian De Sica, particolarmente legato alla Repubblica di San Marino. L’Istituto per la sicurezza sociale e in particolar modo il reparto di Neurologia diretto da Susanna Guttmann ha collaborato con la regista fornendo assistenza e approfondimenti sul tema della malattia dell’Alzheimer, tema centrale del film. Molto importante anche l’apporto dell’associazione sammarinese sostegno patologie invecchiamento cerebrale. Prima della proiezione interverranno i segretari di Stato Mariella Mularoni e Andrea Belluzzi, la dottoressa Beatrice Viti della Neurologia e Samuele Balducci presidente di Asspic. L’evento sarà a ingresso gratuito.