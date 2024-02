I musei di Cattolica e Mondaino conquistano il sistema nazionale

"Questo riconoscimento da parte della regione Emilia Romagna certifica ulteriormente tutto l’impegno e gli investimenti che la nostra Amministrazione sta convogliando sul piano culturale, artistico e didattico. Il nostro Museo della Regina è un fiore all’occhiello non solo di Cattolica, ma dell’intero territorio perché è capace di essere attrattivo a largo raggio. Un centro di gravità culturale per cittadini e turisti di tutta la Valconca e non solo, ma anche un museo al centro della città che, grazie alla sua posizione nel centro storico, porta i visitatori a conoscere il cuore di Cattolica". Così l’Assessore alla Cultura Federico Vaccarini commenta l’accreditamento del Museo della Regina al Sistema museale nazionale. Atto ultimo e successivo alla ratifica da parte della giunta regionale dell’Emilia-Romagna che delle 18 candidature arrivate, ha indicato 7 musei riconosciuti "per la qualità degli standard, valutati dalla commissione interna del settore Patrimonio culturale regionale" ha spiegato la consigliera regionale riminese Nadia Rossi. L’altro istituto accreditato è il Museo paleontologico comunale di Mondaino.