I piatti stellati di Blanc all’osteria da Oreste

Un weekend da gourmet all’osteria da Oreste. Sabato e domenica saranno protagonisti nel locale di Santarcangelo i piatti più celebri del grande chef francese Georges Blanc, il patron di uno dei ristoranti stellati più antichi al mondo a Vonnas, dove ha creato un vero villaggio gourmand. Otto cuochi della brigata del locale tristellato di Blanc, guidati dallo chef de cousin Matteo Rossatto, saranno ospiti per alcuni giorni a Santarcangelo e prepareranno all’Osteria da Oreste un menù eccezionale, composto dai piatti storici ed emblematici del famosissimo ristorante di Vonnas in Francia. Il costo è di 150 euro (vini esclusi), per informazioni e prenotazioni telefonare al 347.7703624.