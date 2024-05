I rifiuti diventano arte: alla scoperta di Nikki. Una scultura realizzata con materiale riciclato

A marzo di quest’anno la nostra scuola ha dato a noi studenti l’opportunità di poter partecipare a un progetto davvero interessante che prevedeva la realizzazione di una scultura con oggetti di riciclo come fanali di auto rotte, fusti di birra e altro. A sostenere e dirigere il progetto è stata Nikki Rifiutile, un’artista fenomenale di Santarcangelo e membro del noto gruppo Mutoid Waste Company. Io e altri alunni della scuola ci siamo iscritti a questa originale attività. Aver partecipato al progetto di arte con Nikki Rifiutile mi ha reso molto soddisfatta perché ho imparato cose nuove, come ad esempio utilizzare un trapano o semplicemente credere che insieme saremmo potuti arrivare a un risultato spettacolare. Il lavoro si è svolto in quattro lezioni pomeridiane più una iniziale di orientamento nella quale abbiamo deciso cosa produrre e quale messaggio voler trasmettere. Nelle lezioni successive abbiamo cominciato a strutturare la scultura che nel corso degli incontri è diventata un vero capolavoro. È stato davvero coinvolgente e stimolante dare forma alla propria fantasia e contribuire, ognuno con le proprie idee, alla costruzione di un’opera d’arte.

Margherita Giovagnoli

classe 2 H