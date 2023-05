I ’Romagnoli Dop’ tra il fango Paolo Cevoli racconta l’alluvione

Si può essere ’Romagnoli Dop’ anche con la pala in mano, mentre si combatte contro il fango lasciato dalle esondazioni? Sì. Paolo Cevoli ha raccontato i romagnoli, la loro "ignorantezza", i pataca, i vizi e le virtù. Dopo il disastro aveva fatto un breve video, in cui mostrava la sua vicinanza alle popolazioni colpite facendo leva sulla forza dei romagnoli. Un messaggio che tuttavia, per Cevoli non poteva bastare. Così l’attore si è armato di stivali e ha voluto raccontare i ’Romagnoli Dop’ (la serie web che gira da anni) anche in mezzo al fango.

Prima tappa a Faenza. "Sono in piazza, questo è un punto più alto, qui il fango non è arrivato... si vedono le percone girare con il badile", racconta immortalando la quotidianità dopo l’alluvione. Si gira con gli stivali e il badile sulla spalla. Cevoli parla con i cittadini e c’è chi lo invita a vedere. Entra nei negozi tra il fango che ricopre scaffali, attrezzature. Fango su tutto, tranne che sul sorriso. Si sorride, ci si abbraccia, si dice "poteva andare peggio, guardiamo avanti", anche quando racconta la storia di una mamma salvata mentre l’acqua invadeva tutto e si aspettava il gommone dei vigili del fuoco. Si sorride anche se fuori dall’uscio c’è una montagna di mobili da buttare. E poi, come dice la signora di Faenza: "Penso positivo anche nelle tragedie. Abbiamo salvato tutti, anche il cane". Ed è con il sorriso che prende Cevoli, se lo abbraccia e lo bacia. Questi sono i romagnoli raccontati dal comico riccionese. La forza non manca ed anche il sostegno. Sempre ieri Cevoli ha postato un nuovo video insieme a Fabio De Luigi: "Il sorriso della Romagna ci accompagna".