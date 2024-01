I social e i disturbi alimentari

‘Social fame’. Questo il titolo del libro che verrà presentato nella biblioteca comunale di Riccione il 26 gennaio alle 18, con ingresso libero. La serata è organizzata dall’associazione ‘Il tempo delle ciliegie’ che sostiene e aiuta le famiglie al cui interno vivono persone con disturbi alimentari. Il titolo ‘Social fame’ assume più significati. La parola ‘Fame’ può intendersi come fama ma anche come fame. "Fame di visibilità, di affetto, di identità, di riconoscibilità – spiegano dall’associazione –, tutti aspetti legati al mondo dei social, soprattutto Instagram e TikTok che sono maggiormente utilizzati dagli adolescenti e preadolescenti, protagonisti di questa nuova dipendenza che si intreccia al disturbo alimentare". Nel dettaglio: "Chi lavora con ragazze e ragazzi che soffrono di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione – i cosiddetti Dan – ha compreso come i social media abbiano una forte influenza e che vi sia purtroppo una correlazione tra adolescenza, social media e disturbi alimentari".