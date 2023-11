"I taxi? Elettrici e attrezzati per disabili"

Una parte dei 14 nuovi taxi a Rimini che si aggiungeranno ai 72 attuali dovranno essere idonei al trasporto di persone disabili, e avere impianti di alimentazione a basso impatto ambientale, elettrici o ibridi. A sottolinearlo è l’amministrazione comunale, che va avanti (dopo la legge del governo) per rilasciare le nuove licenze. "Si sta lavorando all’atto con il quale si andranno a definire le linee di indirizzo del bando che servirà per il rilascio, a titolo oneroso di 14 nuove licenze taxi per Rimini. L’atto – spiegano da Palazzo Garampi – servirà a definire alcuni aspetti specifici del servizio. In particolare si stabiliranno quante delle nuove licenze saranno dedicate anche al trasporto di persone con disabilità, per il quale è previsto l’utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati, e la tipologia di alimentazione dei veicoli, prevedendo mezzi a basso impatto ambentale (elettrici e non solo), come è previsto dalla recente riforma". Una volta approvato, l’atto sarà trasmesso all’autorità per la regolamentazione dei trasporti che dovrà esprimere il parere. "L’obiettivo dell’amministrazione è trasmettere la delibera prima delle festività natalizie".

Per questa settimana è già stato convocato un incontro di Anci (l’associazione dei comuni italiani) per chiarire alcuni aspetti e supportare gli enti che aumenteranno le licenze. "Questo percorso viaggerà in parallelo con il confronto che i settori dell’attività economiche e della mobilità porteranno avanti con gli operatori", concludono dal Comune. "Attendiamo ancora la convocazione – replica Alessandro Taranto (foto), presidente della cooperativa taxi Rimini – Abbiamo già spiegato all’aministrazione che ci sono già onlus e cooperative con mezzi dotati di pedane speciali per il trasporto disabili. Piuttosto si punti a migliorare la viabilità, troppo problematica".