I Torre Pedrera Falcons lottano e volano in testa al Girone C

Ci sono i Torre Pedrera Falcons in testa al girone C di Serie B dopo sei weekend di gare. Per la squadra di Rivabella un doppio successo interno nell’ultimo turno contro i Titano Bears (6-3, 11-1). Molto combattuta gara1, con i sammarinesi a passare in vantaggio al 4° inning con due punti (0-2). I Falcons dimezzano lo svantaggio nella parte bassa (1-2) e operano il sorpasso al 6° (3-2) per poi dilagare di lì in avanti. 12 valide a 7 per i padroni di casa, con un bel 3/5 per Simone Ioli. Vincente Nicolò Ioli, salvezza per Poggioli. Più netto il secondo successo, arrivato per 11-1 al 7° e con la partita che si è decisa col big inning da 5 punti al 3°. Lanciatore vincente Tommaso Muccini. Molto bene il Rimini ’86, che torna da Fano con una doppietta di assoluto valore. Nel primo match, finito 13-2 con 10 valide a 4 per i riminesi, decisivo il terzo inning da 5 punti e la bella prestazione di Di Giacomo sul monte (8 inning, 4 valide, 12 strikeout). Nel secondo incontro, terminato 5-3, il Rimini ’86 ha rischiato qualcosa solo all’8° quando i padroni di casa hanno segnato tre punti tentando la rimonta. Vincente Bartolini, salvezza per Muccini. Domenica il Rimini ’86 ospiterà Pianoro, i Titano Bears giocheranno in casa con i Lancers di Lastra a Signa e i Falcons saranno ad Arezzo.

La classifica: Torre Pedrera Falcons 11-1, Cral Mattei Ravenna 9-3, Baseball Arezzo 8-4, Rimini ’86 7-5, Pianoro 5-7, Fano e Lancers Lastra a Signa 3-9, Titano Bears 2-10.