I turisti danno i voti "Non passiamo l’esame su sicurezza e viabilità"

Sicurezza, viabilità e parcheggi. Sono queste le criticità emerse dal sondaggio avviato a inizio luglio tra i turisti ospiti degli alberghi di Rimini. "Abbiamo distribuito 1.200 questionari – spiega Giosuè Salomone, presidente dell’associazione Riviera Sicura – per far loro esprimere apprezzamento o disapprovazione, o comunque un parere sui servizi in città". Ad esempio, riguardo al tema sempre caldo della sicurezza e percezione della stessa si è chiesto ’che percezione di sicurezza ha avuto durante il suo soggiorno a Rimini?’ Tre le risposte che si potevano scegliere: ’mi sono sentito sicuro’; ’mi sono sentito abbastanza sicuro’; ’non mi sono sentito sicuro’.

Quanto al focus delle interviste, si è puntato sui servizi offerti dalle strutture ricettive, poi sui servizi di spiaggia e i servizi pubblici, viabilità, parcheggi, zone a traffico limitato (domani scattano le multe ’vere’ a Rimini Nord), i trasporti e così via. Infine, sulla qualità degli eventi.

"I dati definitivi e completi dei questionari distribuiti li raccoglieremo il 5 settembre – continua Salomone –, giorno in cui chiuderemo definitivamente il sondaggio, e l’indomani diffonderemo tutti i risultati definitivi ufficiali. Ma posso intanto anticipare che sono due le criticità emerse. Da un lato la sicurezza, dall’altro la viabilità. Rispetto alla prima il 62 per cento degli intervistati ha risposto, a domanda specifica, ’non mi sono sentito sicuro durante la vacanza’. Per la viabilità si è puntato anche sulla nuova Ztl a Rimini vord. Il 50% ha risposto ’non so’. Dell’altra metà solo il 12% condivide o estenderebbe il provvedimento. Il 38% auspica che la zona a traffico limitato venga ridotta per aree, periodi e orari". "L’obiettivo del nostro sondaggio è costruttivo e propositivo – chiosa Salomone – è ricavarne tutti, pubblico e privati, spunti e idee per migliorarci".

Mario Gradara